روني: لا يجب أن نلوم ديباي على هدف تشيلسي

أصر واين روني قائد مانشستر يونايتد أن زميله ممفيس ديباي لا يجب أن يلام على الهدف التعادل الذي سجله دييجو كوستا مهاجم تشيلسي في الوقت القاتل في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري.

وكان ديباي قد حصل على فرصة لا تعوض حينما انطلق بالكرة جهة اليمين وبجانبه زميله مورجان شنايدرلين الذي كان غير مراقب ومنفردا لكنه أخطأ في التمرير لترتد الكرة على مرمى يونايتد بهدف التعادل في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج وانتهت بنتيجة 1-1. (شاهد أهداف المباراة)

وصرح روني لجريدة (مانشستر إيفننج نيوز) " قائلا :"أعتقد أننا جميعا محبطون".

وأضاف قائد منتخب إنجلترا "ممفيس لاعب رائع وهذه الأمور تحدث، جميعنا نمرر بطريقة سيئة الكثير من الأشياء تحدث حينما تخسر الكرة حتى يسجل الخصم هدفا، لذا لا أعتقد أننا يمكننا أن نلوم ممفيس على أي شيء".

واستطرد "أعتقد أن هناك أشياء أخرى حدثت وتسببت في تسجيلهم لهدف التعادل".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 12 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر ويحل ضيفا على سندرلاند يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.