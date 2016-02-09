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رامسي: أرسنال يستطيع إيقاف ليستر سيتي

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رامسي: أرسنال يستطيع إيقاف ليستر سيتي رامسي: أرسنال يستطيع إيقاف ليستر سيتي

قال آرون رامسي متوسط ميدان أرسنال إن فريقه قادرا على إيقاف انتصارات ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين الأحد المقبل.

ويحتل المدفعجية المركز الـ3 في جدول ترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليستر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة جارديان الإنجليزية قال الويلزي:"كان من المهم أن ننتفض بعد عدد من النتائج السلبية مؤخرا لكي نقترب من ليستر سيتي، ما فعله المتصدر هذا الموسم ملحوظا ومهما للغاية لكن علينا أن نفوز بالنقاط الثلاث".

وتابع رامسي "آمل أن ننقل الزخم والطريقة التي لعبنا بها ضد بورنموث لكي ننتصر على ليستر، نحن في مركز جيد ونأمل أن نحافظ على هذا".

ويواجه أرسنال نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات وكانت نتيجة الدور الأول بينهما 5-2 للمدفعجية على ملعب كينج باور معقل الثعالب.

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