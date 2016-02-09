تقرير - فريق صيني يغري لاعب برشلونة بـ34 مليون يورو

يبدو أن الغزو الصيني للاعبي كرة القدم لن يتوقف، ففريق غير معروف يريد ضم داني ألفيش ظهير برشلونة مقابل 34 مليون يورو.

وفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

فبعد انتقال راميرس وجاكسون مارتينيز وباولينيو وأسامواه جيان والعديد من اللاعبين إلى الدوري الصيني يسعى أحد الفرق للتعاقد مع الدولي البرازيلي صاحب الـ32 عاما.

فيعرض الفريق 12 مليون يورو تقريبا في الموسم على اللاعب.

وينتهي عقد ألفيش مع برشلونة في صيف 2017 لكن بإمكانه الانتقال حاليا إلى الصين نظرا لانتهاء سوق الانتقالات في البلد الآسيوي يوم 26 فبراير المقبل.