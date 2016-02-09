طلاب التعليم المفتوح بجامعة أسوان يشكون من طول أسئلة الامتحانات

اشتكى عدد من طلاب نظام التعليم المفتوح بجامعة أسوان، من طول أسئلة امتحانات بعض المواد.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، سير امتحانات نظام التعليم المفتوح بجامعة أسوان، من خلال اختبارات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس للاطمئنان على عملية سير الامتحانات التى تقام بجامعة أسوان من توفير 4 مدرجات للطلاب نظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة.

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان، أن طلاب التعليم المفتوح يؤدون امتحاناتهم على ثلاث فترات من الساعة الـ10 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن الواحدة إلى 4 عصراً، ومن الـ5 مساء إلى 7 مساء، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب وتوفير طبيب وممرض لحالات الإعياء، مؤكداً أن الامتحانات تسير بشكل منضبط وهادئ.

وأضاف الدكتور محمد الحسينى، المنسق العام لتعليم المفتوح بجامعة أسوان، بأن الجامعة تأمل فى زيادة الأعداد، والعمل على فتح باب التسجيل بالتيرم الأول على أن يكون فرع بجامعة أسوان لتلقى محاضرات التعليم المفتوح تيسيرا على طلاب الجنوب.