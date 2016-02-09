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محامو أسوان ينظمون وقفة أمام محكمة نصر النوبة للمطالبة بنقل رئيسها

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محامو أسوان ينظمون وقفة أمام محكمة نصر النوبة للمطالبة بنقل رئيسها محامو أسوان ينظمون وقفة أمام محكمة نصر النوبة للمطالبة بنقل رئيسها
نظم مجموعة من المحامين بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، على سلالم محكمة نصر النوبة الجزئية، للمطالبة بنقل رئيس المحكمة المستشار خالد الشيخ.

وأكد فوزى عطا لله، نقيب المحامين بأسوان، أن الوقفة تأتى اعتراضاً على تصرفات رئيس محكمة نصر النوبة الجزئية المسيئة للمحامين بنصر النوبة، مضيفاً أنها الوقفة الثانية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية مشادة كلامية نشبت بين أحد المحامين ورئيس المحكمة، تطاول خلالها رئيس المحكمة على المحامى لفظياً وطرده من الجلسة "على حد قوله".

وأضاف نقيب محامى أسوان، أنهم تقدموا بمذكرة إلى النقيب العام للمحامين بالقاهرة سامح عاشور، بالإضافة إلى تقديم شكاوى إلى التفتيش القضائى ومكتب وزير العدل.

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