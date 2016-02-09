المجلس التنفيذى بجنوب سيناء يطالب باعادة النظرفى رسوم النظافة

ناقش المجلس التنفيذى بجنوب سيناء فى جلستة اليوم الثلاثاء كيفية إعادة النظر فى رسوم النظافة حيث أن المصروفات على النظافة بجنوب سيناء لاتقارن بما يتم تحصيلة.

وأكد اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أن العجز فى منظومة النظافة 22 مليون جنية حيث بلغ اجمالى الايرادات الحالية 1351836جنية وان اجمالى المنصرف على النظافة بالمحافظة 3383768جنية أى بعجز 22 مليون جنية.

وقال عيسى أن القانون القديم حدد 2% على القيمة الإيجارية ولكن القانون رقم 10لسنة 2005 حدد رسوم النظافة على الشقق من 1الى 10جنية ومن 1الى 30جنية للمحلات.

كما طالب عيسى من رؤساء المدن عمل تصور كامل للنهوض بالنظافة والتعاون مع الجمعيات الاهلية لجمع القمامة والقاءها فى مكانها الطبيعى.