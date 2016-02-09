والي: 22.2مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال يناير الماضي

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح والهبات النقدية للجمعيات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال شهر يناير 2016 بلغت 22 مليون و 211 ألف جنيه حصلت عليها 20 جمعية أهلية من خلال 22 منحة قدمتها 20 جهة مانحة، لتنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية ذات الصبغة التنموية وجاءت جمعيات محافظة القاهرة في صدارة المحافظات المستفيدة من المنح المقدمة يليها الجمعيات المركزية مع منح محافظات الصعيد اهتمامًا واسعًا للارتقاء بمستوى القرى الفقيرة، من خلال مشروعات تنموية اجتماعية وصحية واقتصادية.

وأكدت الوزيرة على أن المنح تستهدف تنفيذ عدد من البرامج المتميزة وغير التقليدية التي تعمل على مواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة من خلال تدعيم آليات الاقتصاد الأخضر ومشروع شباب من أجل العمل وتأسيس وحدات لإنتاج الملابس الجاهزة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، هذا بالإضافة الى استحداث برامج غير نمطية تخدم مفهوم رعاية الطفل من خلال تنفيذ مشروعات للتعليم الالكترونى للأطفال بالمناطق المحرومة من التعليم.

واهتمامًا بقضايا المرأة والتي توليها الوزارة أولوية خاصة، تضمنت المنح تنفيذ عدد من برامج التمكين الاقتصادي وأخرى خاصة بدعم الجانب الحقوقى . كما تستهدف تلك المنح تنفيذ عدد من برامج الرعاية الخاصة لذوي الاعاقة وتحسين الظروف المعيشية الخاصة بهم ومن أجل مشروعات توفير الطاقة سيتم تنفيذ مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية بمحافظة المنيا والترويج لاستخدام الدراجات للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة بمحافظة الفيوم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك المشروعات تعزز برامج التنمية والإصلاح داخل المجتمعات المحلية وتمكن من رعاية فئات المجتمع المختلفة بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب ونشر التوعية بعدد من القضايا المجتمعية الهامة.