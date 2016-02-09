الخارجية تتابع تحقيقات حادث مقتل «مصري» في السعودية

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن كلف سامح شكري، وزير الخارجية، القطاع القنصلي بالوزارة بمتابعة حيثيات وتحقيقات الحادث الذي تعرض له المواطن وليد حمدي، أمس الإثنين، بالمملكة العربية السعودية.

ولقي المواطن المصري مصرعه إثر ضربه ودهسه بالسيارة من قبل مجموعة من المواطنين السعوديين.

وأوضح مساعد الوزير، أن قنصليتنا العامة في الرياض قد أفادت بأن 3من الجناة قد تم إلقاء القبض عليهم، وهم من أسرةٍ واحدة، وأنه تم تحويل كافة المتهمين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في جنوب الرياض، وجاري التحقيق معهم وتحويلهم للطبيب الشرعي.

وأضاف مساعد الوزير، أن جثمان المواطن وليد حمدي، موجود حاليًا بمستشفى الإمام، وأن القنصل العام المصري في الرياض قد تواصل مع مدير مكتب رئيس هيئة الإدعاء العام، حين أكد الآخير حرص السلطات السعودية على الإسراع بالانتهاء من التحقيقات، وتقديم الجناة للعدالة.

وقامت القنصلية بإيفاد مستشارها القانوني لحضور التحقيقات بسراي النيابة، وتكليف مكتب محاماة بالتواصل مع أسرة المتوفي، فضلًا عن تواصل القنصلية المصرية العامة بشكلٍ مباشر مع أسرة المتوفي، لاستعراض الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن.