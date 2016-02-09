السفارة السعودية: الفريق محمود حجازى يستقبل قطان بوزارة الدفاع

قالت السفارة السعودية فى بيان رسمى لها صباح اليوم أن الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أستقبل بمقر وزارة الدفاع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان.

وقالت السفارة فى بيانها، إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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