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الحكومة العراقية تعلن فرض سيطرتها الكاملة على مدينة الرمادي

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الحكومة العراقية تعلن فرض سيطرتها الكاملة على مدينة الرمادي الحكومة العراقية تعلن فرض سيطرتها الكاملة على مدينة الرمادي

>قالت قوات الأمن العراقية وقوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة إن استعادت السيطرة الكاملة على مدينة الرمادى بعد طرد مقاتلى تنظيم داعش من ضواحى المدينة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان الثلاثاء إن طريقا يربط الرمادى بالعاصمة بغداد أيضا تمت استعادته ليصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.

وقال الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم التحالف، للأسوشيتد برس إن القوات العراقية سيطرت على المدينة بالكامل لكن "آلاف لا تعد" من العبوات الناسفة مجهولة المواقع تركت فى المدينة ومازال خطر التعرض لهجمات المسلحين كبيرا.

دفعت الحكومة بتنظيم الدولة إلى خارج مركز مدينة الرمادى فى ديسمبر ، لكنها جاهدت لاستعادة السيطرة على ضواحى المدينة، سقطت الرمادى فى أيدى تنظيم الدولة فى مايو 2015، وهى أكبر هزيمة للجيش العراقى منذ سقوط الموصل فى 2014.

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مصر 365

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