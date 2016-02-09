تحليل #في_القمة – طه إسماعيل: هكذا يفوز الأهلي على الزمالك

يعد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق أحد هدافي مباريات القمة عبر تاريخها بـ8 أهداف.

وقبل ساعات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب، يضع المحلل الكروي المخضرم روشتة فوز الأهلي على الزمالك.

وهذا كان تحليله لـFilGoal.com..

"الثلاث مباريات الماضية لعب الأهلي بشكل جيد بقيادة زيزو، 3 مباريات كانوا غاية في الصعوبة أمام الاتحاد والإسماعيلي وإنبي".

"زيزو لعب برأسي حربة وشكل الفريق كان جيد، وهذا بسبب الخيارات العديدة المتاحة لعبد الله السعيد في التمرير الأمامي المخترق للدفاعات".

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"لذا لابد من اللعب باثنين مهاجمين أمام الزمالك للحفاظ على هذا الشكل".

"اللعب بمهاجمين يتيح تنوع هجومي للأهلي، لكن لابد من الارتداد الدفاعي السريع".

"من يكون المهاجمين؟ زيزو بالتأكيد أدرى لكن رؤيتي أن جاهزية إيفونا ستكون مهمة جدا".

"وكما شاهدنا في المباريات السابقة، رمضان يميل على أحد الأجناب بينما يعمل عبد الله في العمق ما بين لاعبي الوسط والمهاجمين".

"تظل مشكلة الأهلي في استغلال الفرص أمام المرمى، في مباراة كتلك قد تتاح لك فرصة واحدة عليك استغلالها".

"البديل الذي يقلب المباراة؟ مؤمن زكريا بالتأكيد".

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"مؤمن عكس رمضان، رمضان يمكنه الاختراق لعمق الملعب بالكرة، بينما مؤمن ميزته أنه يأخذ الأماكن السليمة ويظهر وكأنه مهاجم في منطقة الجزاء".

"مؤمن سجل 3 أهداف في مباراتين أمام الزمالك.. هذه الأمور النفسية يجب وضعها في الحسبان".

"أما عن باقي التشكيل فلا خلاف عليه".