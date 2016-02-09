في_القمة – مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي أفضل من الزمالك.. وأتمنى التعادل

قال خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي إن لقاء الأهلي والزمالك مساء اليوم الثلاثاء لا يمكن توقعه.

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف بينما فاز على الزمالك بنفس النتيجة في الدور الأول من دوري الموسم الحالي.

وقال القماش لـFilGoal.com: "الأهلي هو الأفضل من كافة النواحي.. هو الفريق الأكثر تنظيما داخل الملعب".

وأضاف "الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات أقل بعد الخسارة مننا، هذا الأمر قد ينقلب لضده ويتحول لرغبة في التعويض أمام الأهلي".

وأردف "على العموم، لاعبي الفريقين سيكونوا أكثر ارتياحا داخل الملعب نظرا لغياب الجماهير".

وشرح "المباراة ستكون صراعا بين الأهلي الأكثر تنظيما والزمالك صاحب المهارات الفنية.. من سيفوز بينهما من بين التنظيم والمهارات؟ هذا ما ستعكسه مجريات المباراة".

وأتم "عن نفسي، أتمنى انتهاء اللقاء بالتعادل".