تحليل #في_القمة – مدرب الزمالك السابق: ميدو عليه أن يهاجم الأهلي.. هذه نصيحتي لطلبة

قبل ساعات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حلل علاء عبد الغني مدرب الزمالك السابق ضمن جهاز البرتغالي جوزفالدو فيريرا كيفية الفوز على الأهلي.

عبد الغني كان جزئا من الجهاز الذي حصد الدوري والكأس للزمالك، وفاز على الأهلي بعد سنين طويلة دون تحقيق ذلك، وهكذا كان تحليله لـFilGoal.com..

"المباراة صعبة جدا.. لا يوجد أي أفضلية أي للأهلي، والزمالك مهما حدث هو حامل لقب الدوري وقادر على تعويض الفارق مع كامل احترامي للأهلي".

"ميدو عليه أن يهاجم الأهلي، لو انتظره في نصف ملعبه سيعاني.. لابد من تضييق المساحات وأن يقوم أحد صناع اللعب بمضايقة حسام غالي باستمرار، لا يمكن أن يمرر بأريحية".

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"أيمن حفني لو ركز على اللعب بين ظهيري وقلبي دفاع الأهلي سيشكل فارق، وعليه وضع كهربا في موقف واحد ضد واحد مع أحمد فتحي كثيرا".

"من سيسيطر في أول 10 دقائق سيفوز.. لابد أن لا يظهر الزمالك بمظهر الخائف من الأهلي".

"غياب طارق حامد مؤثر بالتأكيد.. والاعتماد على أحمد توفيق كلاعب وسط مدافع في مكان طارق سيكون صعب".

"توفيق له الكثير من الوقت لم يلعب هذا الدور، وقدمه بشكل أقل من المتوسط أمام الإسماعيلي".

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"دفاع الأهلي بطئ، على باسم مرسي وأيمن حفني التحرك كثيرا بين أحمد حجازي ورامي ربيعة مع الاعتماد على معروف يوسف لأنه القادر على ربط خط الوسط بالهجوم".

"نصيحتي الأخيرة لحمادة طلبة.. لا تندفع والعب السهل ولا تضع نفسك في مواقف قد تخطئ فيها".

"مفتاح لعب الأهلي؟ لابد من التركيز على عبد الله السعيد".