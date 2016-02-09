أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: صرف مستحقات اللاعبين قريبا

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: صرف مستحقات اللاعبين قريبا الإسماعيلي لـ في الجول: صرف مستحقات اللاعبين قريبا

قال خالد القماش مدرب الإسماعيلي إنه حصل على وعد من رئيس النادي بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة إضافة لمكافأة الفوز على بطل الدوري المصري الممتاز الزمالك.

وأشار القماش لـFilGoal.com إلى أنه طلب من محمد أبو السعود الرئيس صرف مستحقات اللاعبين خلال جلسة خاصة من أجل تحفيزهم لما هو قادم.

وأفاد القماش بأن عرض تصورا لتدعيم الفريق ببعض اللاعبين ذوي الخبرات الموسم المقبل خاصة في الهجوم.

وفاز القماش على الزمالك في مهمته الأولى مع الدراويش قبل أن يتعادل مع أسوان بهدف لمثله في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع