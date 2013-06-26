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"مرسي" في حوار صحفي في 2010: نحترم رموز الحزب الوطني مثل زكريا عزمي.. وبعد الرئاسة يسخر منه: بكرة يطلع من الثوار

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"مرسي" في حوار صحفي في 2010: نحترم رموز الحزب الوطني مثل زكريا عزمي.. وبعد الرئاسة يسخر منه: بكرة يطلع من الثوار "مرسي" في حوار صحفي في 2010: نحترم رموز الحزب الوطني مثل زكريا عزمي.. وبعد الرئاسة يسخر منه: بكرة يطلع من الثوار

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

صورة حوار مرسي مع المصري اليومصورة حوار مرسي مع المصري اليوم

رغم مرور أقل من 3 أعوام، إلا أن الرئيس مرسي، تناسى موقفه السابق من زكريا عزمي، ففي الوقت الذي هاجم "مرسي" رئيس الجمهورية، زكريا عزمي في خطابه اليوم قائلا: بُكره زكريا عزمي يطلع من الثوار، فقد أكد على محبته واحترامه لعزمي في حوار صحفي مع جريدة "المصري اليوم" في نوفمبر 2010، حيث قال الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومسؤول لجنة الانتخابات في الجماعة "وقتها"، إنه ينسق مع الدكتور حمدي السيد في الحزب الوطني (الحاكم آنذاك) في الانتخابات البرلمانية، وأنه يقدّر رموز الحزب مثل أحمد عز وزكريا عزمي، نحن نقدر الأمور فإننا نحترم رموز الوطن، والدليل أن الدكتور زكريا عزمي، مرشح الحزب الوطني في الزيتون، نحترمه ونقدره فهل معنى ذلك أننا غير قادرين على ترشيح أحد أمامه.. لا.. نحن قادرون ولكننا نحترمه ونقدره.

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