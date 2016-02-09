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رئيس الوزراء: توقعات الحكومة لسعر الدولار في الموازنة الجديدة تقديرية

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رئيس الوزراء: توقعات الحكومة لسعر الدولار في الموازنة الجديدة تقديرية رئيس الوزراء: توقعات الحكومة لسعر الدولار في الموازنة الجديدة تقديرية

شريف اسماعيل

قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن توقعات لسعر الدولار في الموازنة الجديدة، هي مجرد تقديرات تخضع للتعديل ومجرد تصور لسعر الصرف.

وأضاف اسماعيل في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالقمة الحكومية بدبي، أن الحكومة الحالية موجودة وفقًا لبرنامج طويل المدى، وأن التشكيل الحالي هو الأمثل لتنفيذ هذا البرنامج، مشيرًا إلى سعى الحكومة لتطوير العمل بمنظومة الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد وحل مشاكل المستثمرين.

وحول ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس الوزراء إنها ستقدم نهاية الشهر الجاري للبرلمان ومن المتوقع إقرارها في الربع الثاني من العام الحالي.

و عن القضية السورية، وإعلان المملكة العربية استعدادها للتدخل البري، قال رئيس الوزراء “نتمني السلامة للدول العربية وحل الأزمة السورية قريبا”.

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