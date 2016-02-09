فيديو| اجتماع لمناقشة زيادة المنافذ التموينية بأسوان

عقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف المنافذ التموينية القائمة ومدى كفاءتها، بجانب عرض مقترح بمواقع المنافذ التي ستقوم المحافظة بإفتتاحها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع القوات المسلحة بمختلف المراكز والمدن والقرى بهدف تنفيذ التجربة والمنظومة الجديدة التي ترتكز في مضمونها علي توفير السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطن البسيط بأسعار مخفضة وأقل من السوق المحلي.

جاء ذلك الإجتماع بحضور رؤساء مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ومديري التموين والتنمية الحضرية والمكتب الفني والإدارات التموينية بالمحافظة، وقد إستمع المحافظ خلال الإجتماع إلي موقف المنافذ التموينية القائمة المطورة أو الغير مطورة سواء الحكومية أو التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو القطاع الخاص.

حيث وجه اللواء مجدي حجازي بأن يتم وضع خريطة تعريفية، لدى كل مسئول في الوحدة المحلية أو الإدارة التموينية التابعة له، موضح عليها أماكن ومواقع المنافذ بشكل عام سواء القائمة أو المقترح إقامتها للتعرف على المناطق السكنية التي تحتاج إلى توفير منافذ بها لتحقيق أكبر إستفادة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، موضحاً بأنه سيتم البدء بإقامة 10 منافذ جديدة تدار بمعرفة قوات الدفاع الجوى بواقع منفذين بكل مركز كمرحلة أولى خلال الشهر الجاري وذلك من إجمالي 39 منفذ مستهدف تنفيذهم علي مراحل متتالية حيث يتم التركيز في تنفيذ هذه المرحلة بإختيار المناطق الأكثر إحتياجًا وكثافة سكانية والأفضل تجهيزًا وخاصة في القرى المتوقع فيها زيادة الإقبال علي الشراء لوصول هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأسر الأسوانية بأجود الأصناف وبأقل الأسعار.