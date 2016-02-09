الأمم المتحدة تحث تركيا على فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تركيا يوم الثلاثاء إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين الفارين من حلب تنفيذا لالتزاماتها الدولية بحماية الفارين من الصراعات أو الاضطهاد.

و بحسب رويترز قال وليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية إن المفوضية تتفهم مخاوف تركيا من “تدفق كبير محتمل” على البلاد التي تستضيف بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجيء سوري.

وقال “سمحت تركيا أيضا بدخول عدد من الاشخاص المصابين والمهددين إلى تركيا. لكن هناك عددا كبيرا لا يسمح لهم بعبور الحدود. ونطلب من تركيا أن تفتح حدودها أمام كل المدنيين في سوريا الفارين من الخطر والمحتاجين إلى حماية دولية كما فعلت من قبل.”