للمرة الثانيه هبوط أرضى بمدخل مدينة نجع حمادى

شهد مدخل مدينه نجع حمادى من ناحية المطحن هبوط أرضى مفاجىء بسبب عيوب فنية في مشروع الصرف الصحى والذي يحدث للمرة الثانية خلال اشهر قليلة.

وافاد مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي إنه تم ابلاغ المسئولين عن مشروع الصرف الصحي وفرض كردون حول مكان الهبوط لحين الاصلاح.

وكان مدخل المدنيه قد شهد هبوط ارضي سابق الذي تسبب في غلق المدخل لمدة عام كامل وتم اصلاحه منذ اشهر قليله

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