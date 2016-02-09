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رواية «عطارد» للمصري «محمد ربيع» تتصدر القائمة القصيرة لـ «بوكر 2016»

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رواية «عطارد» للمصري «محمد ربيع» تتصدر القائمة القصيرة لـ «بوكر 2016» رواية «عطارد» للمصري «محمد ربيع» تتصدر القائمة القصيرة لـ «بوكر 2016»

تصدرت رواية  «عطارد» للكاتب المصري محمد ربيع القائمة القصيرة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2016، التى أعلنت اليوم الثلاثاء 9فبراير.

واشتملت القائمة على ست روايات هي: «عطارد» لمحمد ربيع، ، دار التنوير، «حارس الموتى»، جورج يرق، لبنان، منشورات ضفاف.،«نوميديا»، طارق بكاري، المغرب، دار الآداب بيروت، «سماء قريبة من بيتنا»، شهلا العجيلي، سوريا، منشورات ضفاف، «مصائر ـ كونشرتو الهولوكوست والنكبة»، ربعي المدهون، فلسطين، مكتبة كل شيء. و«مديح لنساء العائلة»، محمود شقير، فلسطين، دار هاشيت أنطوان.

وتم الإعلان  عن القائمة خلال مؤتمر صحفي عُقد في النادي الثقافي في مسقط، سلطنة عُمان، بحضور لجنة التحكيم الخماسية، والتي ترأسها الشاعرة والناقدة الإماراتية الدكتورة أمينة ذيبان.

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