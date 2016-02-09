النواب: رئيس المجلس وقع على أسباب رفض الخدمة المدنية وتسليمه للرئاسة اليوم

قال المستشار أحمد سعد الدين اﻷمين العام لمجلس النواب إن رئيس مجلس النواب وقع على تقرير بأسباب رفض المجلس للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، وسيصل إلى رئاسة الجمهورية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأضاف سعد – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن تقرير المجلس حول أسباب الرفض تضمن ملاحظات اللجنة الخاصة للقوى العاملة التي نظرت القرار بقانون وناقشته ورفضته وأصدرت تقريرا بذلك عرض خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء نظر ومناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وحول اللائحة الداخلية للمجلس، أشار سعد إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة انتهت من مراجعة مواد اللائحة التي بلغت بعد التعديل ٣٩١ مادة، بدلا من ٤١٩ مادة.

وأكد سعد أن مشروع اللائحة لن يعرض على المجلس إلا بعد إعداد تقرير بشأنها، وأن إمكانية عرض مشروع اللائحة على الجلسة العامة المقررة السبت المقبل لم يتحدد بعد.

ولفت سعد إلى أن اللائحة طبقا للدستور الحالي لابد أن تصدر بقانون بعكس ما كان يحدث في المجالس السابقة، ولذلك لابد من إعداد تقرير بشأنها كما هو متبع عند إعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على المجلس في الجلسة العامة.

أ ش أ