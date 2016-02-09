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تجديد حبس المتهم بذبح والده داخل غرفة نومه بالمعصرة 15 يوما على ذمة التحقيق

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تجديد حبس المتهم بذبح والده داخل غرفة نومه بالمعصرة 15 يوما على ذمة التحقيق تجديد حبس المتهم بذبح والده داخل غرفة نومه بالمعصرة 15 يوما على ذمة التحقيق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس شاب متهم بذبح والده بالسكين داخل شقتهما بمنطقة المعصرة التابعة لدائرة حلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد قيام شاب بذبح والده بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة مسجاة على الأرض، وتم نقلها إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وكشف التقرير الطبى المبدئى، أن الجثة بها عدة طعنات بمناطق متفرقة، كما أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجانى هو نجل المجنى عليه.

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مصر 365