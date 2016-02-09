ضبط 9 مسجلين بحوزتهم 59 كيلو بانجو وحشيش وأقراص بكوم أمبو

تمكنت مباحث مركز كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 9 أشخاص سبق اتهامهم فى عدد من القضايا، وبحوزتهم 59 كيلو بانجو و300 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، و6 أسلحة، و8 طلقات.

وكان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز كوم أمبو، ترأسها الرائد محمود حامد، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "رجب.م.م" 66 سنة، عاطل، ومسجل خطر تحت رقم 188 فئة (ج) مركز كوم أمبو، سرقات عامة، والمتهم "أبو الحسن.م.ح" 39 سنة، عاطل، والمتهم "مصطفى.ع.ا" 30 سنة، عاطل، والمتهم "محمد.ع.ف" وشهرته "حمادة إمبابى" 24 سنة، عاطل، والمتهم "مصطفى.ا.م" وشهرته "بقرة" 32 سنة، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه في 29 قضية، والمتهم "مصطفى.غ.ع" 41 سنة، عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم ( 689 / 2015) جنايات مركز نصر النوبة، سرقة بالإكراه، غيابياً بالسجن المؤبد، والمتهم "رمضان.ك.م" 35 سنة، عاطل، والمتهم "محمد.ش.م" 31 سنة، سائق، والمتهم "محمود.ج.م" 21 سنة، عاطل.

وتحررت المحاضر أرقام 567 و568 و533 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.