ضبط 1909 مخالفة مرورية متنوعة و67 حالة إشغال طريق فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 296 حالة مخالفة منها 22 غرامة فورية، و67 قضية إشغال طريق، و149 إزالة إدارية فورية وإعدام 42 كلب ضال، و11 محل بدون ترخيص، و5 قضايا لباعة جائلين، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط 1909 مخالفة مرورية متنوعة، و32 دراجة بخارية بدون لوحات، و11 قطعة سلاح عبارة عن 4 بنادق آلية وخرطوشن و7 فرد محلى الصنع، و39 طلقة نارية، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحررت المحاضر اللازمة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا إدارة محل بدون ترخيص، و5 قضية عدم مزاولة نشاط بقالة تموينية، و8 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و3 قضايا ذبح لحوم خارج المجازر.