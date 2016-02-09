إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية وتسليم 75% منها بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد ونائب مدير أمن جنوب سيناء ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لبرنامج تحيا مصر ، أنه سيتم إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية جديدة بمدن المحافظة، وسيتم الإعلان عنها فى العيد القومى للمحافظة، وأنه سيتم تسليم 75%من الإسكان الحالى فى العيد القومى للمحافظة.

وقال المهندس محمد الكيلانى وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إنه تم التصديق على 3000 وحدة سكنية من الهيئة العامة للقوات المسلحة خارج خطة الإسكان بمدينة الطور وشرم الشيخ، وسيتم تنفيذها عن طريق القوات المسلحة، ووجود 2000 وحدة سكنية بتمويل من المحافظة وسيتم تنفيذها فى الطور وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر.