محافظ الفيوم :إنشاء محطتي صرف جديدتين بقريتي المحمودية والسنباط

أعلن المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم أن مجلس الوزراء حريص على الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كافة الإحتياجات.

وأضاف صرح محافظ الفيوم، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل قد أصدر القرار رقم 260 لسنة 2016 بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1 فدان ضمن القطعة رقم 4 بحوض مدينة الحديد نمرة (40) زمام قرية المحمودية بمركز اطسا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة صرف صحي جديدة تخدم أهالي القرية والعزب التابعة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 261 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 7 افدنة و7 قراريط بوقف خورشيد وخالوج بحوض الثلث نمرة (11) بزمام قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، لصالح الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي عليها.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة لا تألو جهداً في توفير كافة الإحتياجات اللازمة للمواطنين والإرتقاء بمختلف القطاعات، لافتاً إلي حرص المحافظة علي تحسين خدمات الصرف الصحي والإنتهاء من المحطات المتوقفة منذ فترة بسبب نقص التمويل من خلال توفير اعتمادات مالية جديدة للانتهاء منها وإقامة محطات أخري جديدة تخدم القري المحرومة، وذلك تباعاً .

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