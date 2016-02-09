رئيس الوزراء من دبى: مصر آمنة تمامًا وبرنامج الحكومة يتضمن مشروعات خدمية

شارك اليوم الثلاثاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى جلسة حوارية تحت عنوان "كيف تستعد مصر للمستقبل"، خلال حضوره فى الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبى.

وفى بداية الجلسة، تقدم المهندس شريف إسماعيل بالشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدا أن المنتدى بات بمثابة تجمع ولقاء سنوى لكبار الشخصيات العالمية فى مختلف المجالات، ومشيرا إلى أن حرص المسئولين رفيعى المستوى على الصعيد الدولى للمشاركة فيه يعد دليلاً واضحاً على المكانة والثقة التى تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء فى بيان له اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء أشار خلال الجلسة إلى أهم التحديات التى واجهتها مصر، ومن بينها حماية الأمن القومى الداخلى والخارجى، وهو ما نجحت فيه جهود الدولة بشكل تام وفعال بفضل وعى الشعب ودوره فى الحفاظ على هوية الدولة، مؤكدا أن مصر الآن آمنة تماما.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تحدى آخر وهو استكمال المسار الديمقراطى، حيث نجحت الدولة فى تنفيذ خارطة الطريق التى تم التوافق عليها فى أعقاب ثورة 30 يونيو والمتمثلة فى إنجاز دستور مصر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكتمل بذلك مؤسسات الدولة، كما نوه إلى التحدى الاقتصادى، وتحدى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، والذى تعمل الحكومة على مواجهتهما من خلال برنامجها الحالى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس شريف إسماعيل تحدث خلال الجلسة حول أهم ملامح برنامج عمل الحكومة، والذى يهدف إلى الاستمرار فى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة بقيمة مناسبة للحفاظ على استدامتها بالجودة المطلوبة، مؤكدا أن البرنامج يسعى إلى تحقيق نتائج ايجابية يشعر بها المواطن فى هذا الصدد خلال 3 سنوات.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من المشروعات التى تقوم بها الحكومة ليشعر بها المواطن بشكل مباشر مثل مشروع المليون وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية من طرق وصرف صحى وزراعى، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وبرنامج طموح للتامين الصحى، وخدمات النقل البرى والسكك الحديدية، مشددا على ان للقطاع الخاص دورا مهما خلال المرحلة المقبلة.

وحول بيئة الاستثمار وجهود الحكومة لجذب المزيد منه، أكد المهندس شريف إسماعيل على أن هناك العديد من المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى قد تم تنفيذها بالفعل فى مجال الكهرباء والغاز، مؤكدا ان لدى مصر نظام بنكى متطور، وسوق كبير يسمح باستيعاب المزيد من المشروعات واقامة المصانع والتشغيل.

كما اشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عدة تحديات تواجهها الدولة فى مجال الإدارة مثل الإجراءات الروتينية، وتعمل على التغلب عليها بتطبيق الحكومة الالكترونية ومنظومة الشباك الواحد للمستثمرين، فضلا عن توحيد جهات التعامل مع النشاط من نوع واحد مثل المشروعات الصناعية والتى تتولاها جهة محددة، بحيث لا تتعدد الجهات التى يتوجب التعامل معها.

وحول دور الشباب خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء على أن الدولة تعول عليهم بدرجة كبيرة فى المساهمة فى بناء مصر، منوها إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب وتمكين الشباب فى الإدارة، كما أن الحكومة تستعين بالخبراء الشباب فى مختلف المجالات والانشطة، موضحا أن نسبة تمثيلهم فى مجلس النواب هى نسبة غير مسبوقة، كما أشار أيضا إلى أهمية الاهتمام بتجديد الخطاب الدينى لمواجهة الافكار المتطرفة.