وزير الدفاع يلتقي جنود المنطقة الغربية العسكري.. ويؤكد: نتخذ كافة التدابير لحماية الحدود (صور)

أكد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير والإجراءات لحماية الحدود الاستراتيجية براً وبحرا وجوا ،كما أنها ستظل عند حسن الظن بها قوية وقادرة علي مواجهة كافة التهديدات والعدائيات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي.

وقال وزير الدفاع – خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الغربية العسكرية اليوم الثلاثاء – “إن رجال القوات المسلحة أقسموا بأرواحهم ودمائهم على الوفاء بالمهام والمسئوليات التي كلفهم الشعب بها لحماية قيمه وإرادته والدفاع عن أمنه واستقراره بالتزامن مع الجهود المضنية في دعم مقومات التنمية الشاملة بالدولة وإقامة مشروعات تنمويه عملاقة للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

وأشاد بالدور الوطني لأبناء القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون ، موجهاً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وسلامتها ، مؤكداً أن القوات المسلحة تتخذ المزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحرا وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأثنى القائد العام على ما يبذله مقاتلو المنطقة الغربية من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومى في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأدار الفريق أول صدقى صبحي حواراً مع رجال المنطقة الغربية العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود ومواجهة كافة صور التهريب لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.

وأكد ضرورة الحفاظ على ما يملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها ، والاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والمجندين والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدودنا الغربية ، مؤكداً أن المنطقة الغربية علي أعتاب مستقبل مشرق بسواعد أبنائها وجهودهم في التنمية تزامنا مع التعاون في حفظ الأمن والاستقرار.

وكرم الفريق أول صدقي صبحي المتميزين من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الغربية العسكرية تقديراً لجهودهم في الارتقاء بالتدريب والاستعداد القتالي وانجازاتهم في التصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .