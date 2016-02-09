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بالصور.. محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين

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بالصور.. محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين بالصور.. محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين
التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بعدد من المواطنين بالمحافظة، فى إطار اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان للاستماع إلى مطالب العديد من الحالات.

وأكد اللواء مجدى حجازى، حرصه على انتظام واستمرارية لقاءاته مع المواطنين لخلق نوافذ مفتوحة أمام البسطاء للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر، بعيدا عن الحواجز والتعقيدات الروتينية.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه لن يسمح بأى تقاعس أو إهمال فى متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فى هذه اللقاءات لحل مشاكل، وتلبية مطالب المواطنين.

اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان (1)

اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان (2)

اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان (3)
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