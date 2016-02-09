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استبعاد مدير إدارة الصيدلة بالوادى الجديد من منصبها بسبب المخالفات الإدارية

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استبعاد مدير إدارة الصيدلة بالوادى الجديد من منصبها بسبب المخالفات الإدارية استبعاد مدير إدارة الصيدلة بالوادى الجديد من منصبها بسبب المخالفات الإدارية
أصدرت الجهات الرقابية بالوادى الجديد قرارا باستبعاد الدكتورة "إبتسام .ك" مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة من منصبها وعدم إسناد أى أعمال إليها تخص التعامل مع الجمهور، وذلك بعد أن وردت تقارير رقابية تؤكد وجود مخالفات إدارية جسيمة تتعلق بإصدار تراخيص لإنشاء صيدليات بالمخالفة، حيث التزمت مديرية الشئون الصحية بالقرار وأصدرت قرارا باستبعاد المديرة المذكورة من منصبها وتكليف الدكتور محمد سعد بدلا منها مديرا للإدارة.

وكانت مديرة إدارة الصيدلة سالفة الذكر قد تم استبعادها من منصبها فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم السابق لثبوت مخالفات مالية وإدارية عديدة فى إدارة الصيدلة، وتمكنت من الحصول على حكم قضائى بالعودة مرة أخرى لشغل منصبها، لتكتشف فيما بعد الجهات الرقابية ثبوت مخالفات إدارية استوجبت استصدار قرار الاستبعاد والعزل من المنصب.

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مصر 365