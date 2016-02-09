ميناء الإسكندرية يستقبل شحنات قمح وبوتاجاز وفول صويا وحديد خام

أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، استمرار حركة العمل الطبيعية بالميناء اليوم الثلاثاء.

وأوضح أنه قد وصلت إلى الميناء 5 سفن وغادرت 11 سفينة، وتراكت على الأرصفة 45 سفينة منها السفينة "وادى سدر" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من فرنسا وجار تفريغها، كما يجرى تفريغ السفينة "بيترا 1" وعلى متنها 39 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "ميشيرا" وعلى متنها 34 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، ويجرى تفريغ السفينة "جازسويز" وعلى متنها 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والسفينة "سى أطلس" وعلى متنها 166 ألف طن حديد خام قادمة من النرويج، والسفينة "نيلوس" وعلى متنها 66 ألف طن فول صويا قادمة من أوكرانيا.

وأوضح الغندور أن اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، قد وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.