اليوم.. "إرهاب الشرقية" تصدر حكمها على 83 إخوانياً فى "شغب جامعة الزقازيق"

تصدر دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، حكمها فى القضية رقم 20692 لسنة 2013 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمتهم فيها 83 إخوانيا أبرزهم الطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسى، بإثارة العنف والشغب داخل جامعة الزقازيق وتحطيم المنشآت العامة.

وكان المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 83 إخوانياً للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، فى أحداث جامعة الزقازيق.