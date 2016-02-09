النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعى لـ"جوليو" خلال ساعات وتستمع لعدد من الأصدقاء

أكد المستشار أحمد ناجى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بأن النيابة لم تتسلم تقرير الصفة التشريحية فى مقتل الشاب الإيطالى "جوليو"، الذى عثر عليه مقتولا الأربعاء الماضى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالجيزة، وبها أثار تعذيب حتى الآن، ومن المفترض أن تتسلمه خلال الساعات القليلة القادمة، وتستمع النيابة أيضا إلى عدد من أصدقاء جدد للمجنى عليه من طلبة الجامعة الأمريكية.

يذكر أن النيابة قد استمعت إلى عدد من أصدقاء "جوليو" الذين أكدوا أمام المستشار حسام نصار مدير النيابة بأنه لم يكن على عداء مع أحد، ولم يكن له نشاطات مريبة أو مخالفة للقانون تدفع أى شخص للتخلص منه.

وفى التحقيقات، ذكر أصدقاء "جوليو" أنه تغيب بعد خروجه من منزله منذ 10 أيام، وأنهم بحثوا عنه كثيراً فى مختلف الأماكن التى قد يتواجد بها، والأقسام أو المستشفيات، فضلاً عن معارفه، حتى ظهرت جثته، وتعرفوا عليها داخل المستشفى وعلى جانب آخر، تنتظر نيابة حوادث جنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى الذى سيفصح عن الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب، فى الوقت الذى تطالب فيه السلطات الإيطالية بسرعة إمدادها بالتحقيقات الخاصة بالحادث..