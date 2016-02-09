دائرة إرهاب الشرقية: الحكم على "مستشار مرسى" و4 من قيادات الإخوان اليوم

تصدر دائرة إرهاب الشرقية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، حكمها فى القضية رقم 16593 لسنة 2014 جنايات بلبيس والمتهم فيها 4 من كوادر الإخوان من بينهم مستشار الرئيس المعزول.

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام الأول لنيابات الشرقية السابق، أحال كلا من "محيى حامد السيد" مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد عبد الغنى حسنين، والسيد موسى على حزين، عضو مجلس الشعب السابق، والقيادى محمد صياد، إلى دائرة إرهاب الشرقية لمحاكمتهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.