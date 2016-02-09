أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة خلية إرهابية متورطة فى اغتيال رجال شرطة بالمنصورة لـ"الجنايات"

Google+ Print
إحالة خلية إرهابية متورطة فى اغتيال رجال شرطة بالمنصورة لـ"الجنايات" إحالة خلية إرهابية متورطة فى اغتيال رجال شرطة بالمنصورة لـ"الجنايات"
قررت النيابة العامة، إحالة خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، تضم 4 طلاب ومدرس، للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم فى اغتيال أمين شرطة بقرية النزهة بمدينة المنصورة، والشروع فى قتل آخرين من أفراد أسرته.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 7175 لسنة 2015، المقيدة برقم 4561 لسنة 2015، كل من أحمد أمين محمد كمال عبد العال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وخالد محمد لطفى عبد الحكم الشايب، طالب بكلية الطب، وأحمد محمد حسن سليمان حسن، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، ومحمد محمود الغريب شميس، يعمل مدرسًا، ومحمد رجائى فرحات، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365