إحالة خلية إرهابية متورطة فى اغتيال رجال شرطة بالمنصورة لـ"الجنايات"

قررت النيابة العامة، إحالة خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، تضم 4 طلاب ومدرس، للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم فى اغتيال أمين شرطة بقرية النزهة بمدينة المنصورة، والشروع فى قتل آخرين من أفراد أسرته.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 7175 لسنة 2015، المقيدة برقم 4561 لسنة 2015، كل من أحمد أمين محمد كمال عبد العال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وخالد محمد لطفى عبد الحكم الشايب، طالب بكلية الطب، وأحمد محمد حسن سليمان حسن، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، ومحمد محمود الغريب شميس، يعمل مدرسًا، ومحمد رجائى فرحات، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة.