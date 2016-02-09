حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على محامى بمحكمة مدينة نصر 6 أشهر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس مجدى م أمين الشرطة التابع لقسم الأميرية، 6 أشهر وكفالة 500 جنيه، على خلفية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بسلاحه الميرى على محمد أحمد عبد الحميد يوسف، الشهير بـ"محمد الجمل" المحامى وإصابته بمحكمة مدينة نصر فى القضية رقم 30001 لسنة 2015 جنح مدينة نصر.

من جانبها قالت أسماء السيد، دفاع المتهم، أنها ستتقدم باستئناف إلى النيابة العامة خلال أيام، لإلغاء الحكم الصادر ضد موكلها بالحبس.

من ناحية أخرى، قال محمد نور، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمدعى بالحق المدنى، إنه لم يكن يتوقع من الأساس أن تستبعد النيابة العامة شبهة الشروع فى القتل العمد لموكله، حيث قامت النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكاب جريمة القتل الخطأ ومن ثم تم إحالته لمحكمة الجنح.

وأضاف "نور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيعد مذكرة لتقديمها إلى النيابة العامة تتضمن ضرورة مخاطبة النيابة لمديرة أمن القاهرة بسرعة تنفيذ القرار، وذلك لإجبار المتهم بسرعة عمل الاستئناف على الحكم .

بينما أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن مديرية أمن القاهرة ستخاطب قسم شرطة الأميرية التابع له أمين الشرطة لإيقافه عن العمل عقب صدور الحكم بحبسه، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم أو الاستئناف عليه.