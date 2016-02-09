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ضبط 12 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة بحملة أمنية فى أسيوط

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ضبط 12 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة بحملة أمنية فى أسيوط ضبط 12 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة بحملة أمنية فى أسيوط
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من القبض على 12 متهما هاربين من تنفيذ أحكام، ومطلوبين على ذمة قضايا جنائية فى حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بفيد ضبط "خ.ع.خ" عامل مقيم دائرة قسم أول هارب من حكم بالمؤبد فى قضية مخدرات، وإ.م. ح عامل مقيم كودية الإسلام مطلوب ضبطه فى قضية شروع فى قتل "م. ع. م" عامل مقيم دائرة قسم.

أول هارب من حكم بالمؤبد فى قضية مخدرات، و"ص. م. أ" فلاح مقيم كومبوها دائرة مركز منفلوط محكوم عليه بالمؤبد فى قضية سلاح، و"ع.م.م" عامل مقيم دائرة مركز صدفا هارب من حكم بـ3 سنوات فى قضية سلاح.، وضبط "ث. ع. أ" فلاح مقيم بنى غالب دائرة مركز أسيوط مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح، و"ا.ح. ع" عامل مقيم الملجأ دائرة مركز الفتح مطلوب ضبطه فى قضية إطلاق أعيرة نارية، و"ا.م.ص" عامل مقيم بندر ساحل سليم مطلوب ضبطه فى قضية إطلاق أعيرة، و"ف.م.م" عامل مقيم بنى مر دائرة مركز الفتح محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح، و"ع. م. ص" فلاح مقيم بنى زيد دائرة مركز الفتح محكوم عليه بـ3 سنوات فى قضية سلاح، و"أ.م.ع" فلاح مقيم القصير بالقوصية محكوم عليه بالمؤبد فى قضية سلاح، و"ر. ع. ع" فلاح مقيم كومبوها دائرة مركز منفلوط محكوم عليه بالمؤبد فى قضية سلاح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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