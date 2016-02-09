حبس 34 متهمًا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة امرأة بـ"أبو النمرس"

أمر المستشار محمد الحمزاوى مدير نيابة قسم الجيزة، بحبس 34 متهمًا 4 أيام على ذمه التحقيقات، بعد مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة أبو النمرس، بسبب معاكسة امرأة، وذلك بعدما سيطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على المعركة، وتبين إصابة 12 شخصًا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة البلطجة وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص والشروع فى قتل المجنى عليهم، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم .

وكان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، تلقى إخطارًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بأبو النمرس وسقوط مصابين فى مشاجرة بين عائلتى عرب الختارشة والصعايدة، وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على طرفى المشاجرة، وضبط 26 متهمًا من عائلة الصعايدة، وبحوزتهم 4 قطع أسلحة، و14 متهمًا من عائلة عرب الختارشة.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيدة من منزل الصعايدة بالشارع عاكسها شابين من منزل عرب الختارشة، فعاتبهما زوجها إلا أنهما قاما بسبه والتعدى عليه، ونشبت بينهم مشاجرة فاستعان كل منهم بأقاربه، وقام أفراد عائلة العرب برشق منازل الصعايدة بالحجارة، فيما أطلق الطرف الآخر الأعيرة النارية بكثافة تجاههم من داخل المنازل، ثم تبادل الطرفان إطلاق النيران، ما أسفر عن سقوط 12 مصابًا من الطرفين.

وأضافت التحريات التى أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء إنهاء المشاجرة الأولى وإلقاء القبض على المتهمين، نشبت مشاجرة أخرى إثر إشعال أفراد من عائلة العرب النيران فى سيارة ملك عائلة الصعايدة، انتقامًا منهم، وقام الطرف الآخر برشقهم بالحجارة.

ونجحت قوات الأمن فى إحكام السيطرة على الطرفين وإلقاء القبض على المتهمين، وأمر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، بتعيين خدمات لملاحظة الحالة الأمنية، ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.