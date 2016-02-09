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كلوب: لا أطلب مراقبة الخصم ' حتى إذا دخل المرحاض '

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كلوب: لا أطلب مراقبة الخصم ' حتى إذا دخل المرحاض ' كلوب: لا أطلب مراقبة الخصم ' حتى إذا دخل المرحاض '

ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب.

واستطلع FilGoal.com رأي البلدوزر مجدي عبد الغني نجم وسط الأهلي السابق في المباراة وكانت أجوبته كالتالي..

من لاعب الزمالك الذي تود أن لا يلعب المباراة؟

مصطفى فتحي

لو هناك لاعب في تتمناه بقميص الأهلي في الدربي؟

أرى من وجهة نظري أن أمتلك لاعب مثل مروان محسن فهو مهاجم يعرف جيدا طريق المرمى وهز شباك المنافسين، ووجوده في الدربى سيخلق الفارق لهجوم الأهلي داخل منطقة الجزاء.

ما هي نقطة ضعف الزمالك؟

بالطبع وسط ملعب الزمالك به ثغرات كثيرة للغاية بجانب أن هناك "لغبطة" فى الوسط، وشاهدنا ذلك بمشاركة أكثر من لاعب مؤخرا فى هذا المركز رغم أنه غير مركزه ولذلك لابد من استغلال قلب الملعب والسيطرة عليه تماما.

أنت المدرب للأهلي في الدربي.. من سيحصل على اهتمامك الخاص في المحاضرة الفنية؟

سأركز على خط الدفاع من أجل الحفاظ على نظافة الشباك ولذلك سأركز مع الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

من من لاعبي الأهلي سيؤثر أداءه على النتيجة؟

إيفونا سيؤثر كثيرا فى نتيجة الدربي، وأتمنى أن يكون فى كامل جاهزيته ولياقته لمباراة القمة.

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