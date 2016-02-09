رامسي: أرسنال يستطيع إيقاف ليستر سيتي

شتان الفارق بين باسم مرسي هداف الزمالك الموسم الماضي في الدوري المصري الممتاز وبين أدائه الموسم الحالي الذي مازال يبحث فيه عن هدفه الأول.

صاحب هدفي الزمالك في آخر انتصار بمباراة القمة أمام الأهلي يفقد الكرة أقل هذا الموسم لكنه يحاول على المرمى أقل من نصف معدل الموسم الماضي.

وما يميز باسم الموسم الحالي هو صناعته لهدفين في 714 دقيقة لعبها حتى الآن، ففي الموسم الماضي لم يصنع سوى هدفا واحدا خلال 2301 دقيقة.

ويوضح هذا الإنفوجرافيك فارق الأرقام بين الموسم الحالي والماضي لمهاجم الزمالك الأول قبل موقعة الدربي الثلاثاء.