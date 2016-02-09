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الجمعه المقبلة.. محمد سعد يستضيف هيفاء وهبي بأول حلقات «وش السعد»

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سعد وهيفاءيستضيف الفنان محمد سعد بأولى حلقات برنامجه المسرحي الكوميدي الساخر “وش السعد”،المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك فى العاشرة ونصف مساء الجمعه 12فبراير المقبل عبر قنوات MBC.

محمد سعد كشف بالمؤتمر الصحفى لبرنامجه، أن “وش السعد” يمنحه فرصة للإطلالة أسبوعياً على الجمهور، موضحا انه يصوّر يوماً في إطار حياة قناة تلفزيونية مفترضة والكواليس.

وقال سعد إلى أن اختياره شخصية الجزار “بوحة”، عائد إلى أن “الجمهور تفاعل مع هذه الشخصية وأحبّها”، معتبراً “أننا نهدف إلى إسعاد الناس وإضحاكهم، عبر السخرية، خصوصاً في ظل زحمة المشاكل والأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها عالمنا العربي”.

وأضاف “أننا نقدّم مسرحاً في برنامج، يتضمّن بداية وحبكة ونهاية، ودراما وسخرية وتمثيل، وليس مجرّد مجموعة اسكتشات منفصلة، وذلك عبر استخدام شاشات كبيرة على المسرح، في إطار ديكور عصري ومتحرّك”.

من جهته، أشار مدير عام قنوات “MBC ” محمد عبد المتعال إلى أن “وش السعد” ينتمي إلى نوعية البرامج الكوميدية الساخرة، حيث يقوم النجم محمد سعد باستضافة أحد النجوم البارزين أسبوعيّاً، للحديث معهم ،مضيفا “إنني أرى في محمد سعد مسرحي عظيم منذ سنوات عدّة، وهو نجم كوميديا من الطراز الأول، منذ شاهدناه لأول مرّة في فيلم “الناظر صلاح الدين”، وهي فرصة مهمّة ليطلّ عبر شاشتنا”.

بدوره، كشف منتج البرنامج صادق الصباح أن “الهدف من تقديم برنامج كوميدي، هو زرع الابتسامة عند المشاهد”، سائلاً “مَنْ أفضل من النجم محمد سعد قدرة على القيام بهذه المهمة ببراعة ونجاح؟”. ولفت الصباح إلى أن “محمد سعد يسهر على إظهار البرنامج في كل تفاصيله بأفضل صورة، مع فريق من 15 شاب وشابة في التأليف، تحت إشراف الكاتب والمؤلّف سامح سر الختم، وتحت إدارة المخرج سامح عبد العزيز تلفزيونياً، بينما يتولى الفنان أشرف زكي – نقيب الممثّلين في مصر – إخراج البرنامج مسرحيّاً، إضافة إلى المخرج سامح عطوة.

وأشار الصباح إلى أن ” ضيفة الحلقة الأولى هي النجمة هيفاء وهبي التي تطل في بعض المشاهد التمثيلية، فيما يشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل الذي يلعب دور مُخرج في القناة الفضائية الوليدة، والممثلة سامية الطرابلسي”.

MBC1 and MBC Masr The Comedy Night Show-Mohd Saad-2MBC1 and MBC Masr The Comedy Night Show-2

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