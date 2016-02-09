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وفاة رئيس وزراء نيبال السابق سوشيل كويرالا

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وفاة رئيس وزراء نيبال السابق سوشيل كويرالا وفاة رئيس وزراء نيبال السابق سوشيل كويرالا

رئيس وزراء نيبال السابق سوشيل كويرالا

توفي يوم الثلاثاء رئيس وزراء نيبال السابق سوشيل كويرالا وهو شخصية معتدلة على الساحة السياسية المضطربة في نيبال مما قد يشكل صعوبات محتملة في محاولة كسب حقوق أكبر للأقليات في الدستور الجديد.

و بحسب رويترز كان كويرالا (78 عاما) وهو شخصية بارزة في واحدة من أكبر العائلات السياسية في نيبال قد ترك منصبه في أكتوبر. وقال أحد أطبائه إنه توفي ليلة الثلاثاء بسبب مرض في الجهاز التنفسي.

وكان قد ساعد في إعداد أول دستور جمهوري في نيبال الذي يأمل واضعوه في أن يقرب البلاد من الاستقرار والسلام بعد صراع دام سنوات وإلغاء الملكية التي يبلغ عمرها 239 عاما.

وكان كويرالا رئيسا لحزب المؤتمر الوسطي وهو أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان.

 

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