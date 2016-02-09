النيابة تستعجل حضور طبيب حقن "العمى" بمستشفى رمد طنطا لسماع أقواله

استعجلت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، حضور الدكتور "إسلام.ر"؛ لسماع أقواله بعد قيامه بحقن ضحايا "العمى" بمستشفى رمد طنطا التابع لمديرية الصحة بحقن "الأفاستن"، مما تسبب فى إصابة 7 حالات منهم حالات بالعمى، وعتامة شديدة، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لتحديد مكان الطبيب للمثول أمام النيابة العامة.

وكان محمد يوسف مدير نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، قد قرر أمس الاثنين، إخلاء سبيل الدكتور بدر الدين السيد محمد مدير مستشفى رمد طنطا التابع لمديرية الصحة، بضمان محل عمله فى وقائع الإهمال الطبى الذى شهده المستشفى، وأسفر عن إصابة 7 حالات منهم حالات بالعمى وحالات أخرى بالعتامة الشديدة بعد حقنهم بـ"الأفاستين".

واستمرت التحقيقات مع مدير المستشفى لأكثر من 3 ساعات، بحضور حمد الفرماوى المحامى، التحقيقات وكيلاً عن مدير المستشفى.

وقال مدير المستشفى، إن يوم الاثنين الماضى تم إجراء 19 عملية منها 7 حالات حقن، وخرجت حالتان ولم تحدث لهما مضاعفات، على عكس 5 حالات أخرى، كما تم إجراء 12 عملية مختلفة فى ذلك اليوم.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل مدير المستشفى بضمان محل عمله واستدعاء 3 أطباء وراء دخول العقار للمستشفى وحقنه للمرضى لسماع أقوالهم، وندب الطب الشرعى لأخذ عينات من المصابين والعقار؛ لتحديد أسباب إصابات المجنى عليهم.