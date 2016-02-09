السيسى يبحث مع مصطفى مدبولى تنفيذ 100 ألف وحدة بـ"الإسكان الاجتماعى"

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، الاستعداد لطرح تنفيذ الـ100 ألف وحدة سكنية كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ببنائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى هذا العام.

وكان وزير الإسكان، أعلن فى تصريحات صحفية، عن أنه سيتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية من هذه الوحدات بالمدن الجديدة، بينما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، لتوفير أراض مرفقة بالمحافظات لطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بها، بحيث يتم توفير قطع أراض بمساحات تتسع لبناء عمارتين على الأقل.

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