أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

160ألف جنيه لتركيب 8آلاف كشاف و500 جلوب وتشجير مدرسة بساحل سليم

Google+ Print
160ألف جنيه لتركيب 8آلاف كشاف و500 جلوب وتشجير مدرسة بساحل سليم 160ألف جنيه لتركيب 8آلاف كشاف و500 جلوب وتشجير مدرسة بساحل سليم

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط – أرشيفية

شدد المهندس ياسر الدسوقي،محافظ أسيوط،  على ضرورة استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة بمراكز المحافظة واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الاساسية في اطار العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين صرح بذلك سامح عبد العليم محمود رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وقال سامح عبد العليم انه تم تركيب أعمدة إنارة وتجميل لمداخل مدينة ساحل سليم بالاضافة الي إنارة وتشجير المدرسة الفكرية بقرية المطمر بتكلفة بلغت حوالي 160 ألف جنيه مشيرا الى قيام مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط باستكمال بعض المشروعات الخدمية للأهالي.

وأوضح سامح انه تم تركيب 8 الاف كشاف صوديوم وLED  علي مستوي القري والمداخل بالمركز حيث تم تركيب 1000 كشاف علي الطريق السريع وبشارع الجمهورية وشارع مدرسة الزراعة بالإضافة إلي تركيب 750 كشاف داخل المدينة مضيفا انه تم أيضا تجميل المداخل والاهتمام بالشكل الجمالي بتكلفة بلغت حوالي 60 ألف جنيه موضحا انه جاري أيضا  تركيب 500 جلوب بمداخل المدينة وعلي الكورنيش.

وأشار رئيس المدينة إلي انه تم عمل تشجير وأحواض وإنارة للمدرسة الفكرية بقرية المطمر وشراء بعض المعدات التي تحتاجها المدرسة بتكلفة بلغت حوالي 100 ألف جنيه بالاضافة الي تركيب وتشغيل المبردات والسخانات الخاصة بها والمتابعة المستمرة لصيانة أي أعطال قد تحدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا