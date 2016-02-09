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تحليل #في_القمة – طه إسماعيل: هكذا يفوز الأهلي على الزمالك

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تحليل #في_القمة – طه إسماعيل: هكذا يفوز الأهلي على الزمالك تحليل #في_القمة – طه إسماعيل: هكذا يفوز الأهلي على الزمالك

الجمهور بدأ في سرد أمانيه وتوقعاته لتشكيل الأهلي والزمالك في القمة التي تبدأ بعد ساعات على ملعب برج العرب، لكن ما هو رأي الخبراء؟

المدرب والمحلل فاروق جعفر ينصح مدرب الزمالك أحمد حسام "ميدو" عبر FilGoal.com بالتالي..

"أرى وجود محمود عبد الرازق شيكابالا في التشكيل الأساسي ضروري جدا".

"اللاعب لديه خبرات كبيرة في مباريات الدربي، وسجل فيها من قبل".

"كما أرى أن المباراة لا تحتاج أيمن حفني ومصطفى فتحي من البداية"

"الثنائي أوراق رابحة وهامة تستطيع قلب المباراة".

"لا أستطيع بالطبع التنبؤ بالنتيجة.. التكهن بالأمر صعب جدا".

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الزمالك في القمة

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