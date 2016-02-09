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محافظ السويس يطالب الشركة القابضة للمياه بتحسين خدماتها لأهالى السويس

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محافظ السويس يطالب الشركة القابضة للمياه بتحسين خدماتها لأهالى السويس محافظ السويس يطالب الشركة القابضة للمياه بتحسين خدماتها لأهالى السويس
استقبل اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، المهندس على حسين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة، بحضور اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة خطة الشركة لتحسين خدماتها فى أعمال الصرف الصحى بالمحافظة وحل المشكلات التى تواجه قطاع الصرف بالسويس.

وطالب المحافظ من مسئولى الشركة بتوفير المعدات اللازمة لأعمال صيانة خطوط الصرف بالسويس.

وأكد الهياتمى على الشركة ضرورة تحسين خدمات المياه للمناطق التى تخدمها الشركة، والعمل على زيادة تدفق المياه دون زيادة فى المياه حالياً.

وأوضح المهندس على حسين، أنه يوجد بالخطة القومية إنشاء محطة تحلية مياه بقدرة 40 ألف متر مكعب تقام بمنطقة شمال غرب خليج السويس، لخدمة المنطقة الصناعية والسياحية.

حضر الاجتماع نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عرابى المستشار الهندسى للقطاع بالسويس، والمهندس عصام محمود رئيس قطاع السويس، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية والسويس.

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس (1)

اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس (2)
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مصر 365

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