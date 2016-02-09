السيطرة على حريق بمحل بقالة تموينية في المراغة بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بمحل بقالة تموينية بناحية نجع الماسخ، دائرة مركز المراغة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بنجع الماسخ، دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية.

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماده بالفحص تبين نشوب الحريق بمحل بقالة تموينية ملك عادل محمد محمد أحمد السيد، 47 سنة، تاجر بقالة ويقيم بذات الناحية.

لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات في احتراق ثلاجة مشروبات غازية وماكينتي صرف مواد تموينية وبعض الدفاتر الخاصة بالتشغيل.

بسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 566 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.