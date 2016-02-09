أهلي جدة: إصابة عبد الشافي تحتاج لعملية جراحية

أصدر الأهلي السعودي بيانا رسميا أشار فيه إلى حاجة اللاعب المصري محمد عبد الشافي إلى عملية جراحية للتخلص من إصابته برشح في الركبة اليمنى.

وأفاد البيان أن كافة الوسائل العلاجية لم تفلح مع نجم الزمالك السابق مما دفع الطاقم الطبي للتوصية بحاجة اللاعب إلى عملية جراحية.

وأصيب الدولي المصري خلال مباراة الأهلي مع الخليج يوم 5 فبراير الماضي واضطر المدرب إلى استبداله بين الشوطين.

وانتقل عبد الشافي إلى أهلي جدة مطلع الموسم الحالي بشكل نهائي من الزمالك بعدما لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق السعودي معارا من بطل الدوري المصري.