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"القومى للمرأة بالسويس" ينظم ندوة عن دور الشباب فى المشاركة المجتمعية

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"القومى للمرأة بالسويس" ينظم ندوة عن دور الشباب فى المشاركة المجتمعية "القومى للمرأة بالسويس" ينظم ندوة عن دور الشباب فى المشاركة المجتمعية
عقد المجلس القومى للمرأة فرع السويس ندوة صباح اليوم، عن دور الشباب فى المشاركة المجتمعية فى محو الأمية، وذلك الاهتمام أيضا بالنظافة وعلاقتها بالصحة بحضور المهندسة فوزية عبد الله، أمين فرع المجلس بالسويس وعليا فريد، مدير هيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس والدكتور محمد سلامة، نقيب الأطباء السابق بالسويس.

وتناول المهندسة فوزية عبد الله، عن أهمية دور مشاركة الشباب فى المشاركة المجتمعية وخصوصا محو الأمية نتيجة لوجود عدد كبير من الأمية الموجودة فى ، مشيرا يجب أن يتكاتف الشباب نحو هذا الهدف.

فيما قالت عليا فريد، بأن الهيئة بدأت أن تخطو خطوات جديدة فى تعليم عدد كبير من أبناء السويس القراءة والكتابة من خلال مشاركة الشباب، الذين شاركوا خلال الفترة الماضية تحت مسمى "وطن بلا أمية" لمحو أكبر ممكن من الأمية بالمحافظة من خلال فتح فصول وتعليمهم القراءة والكتابة.

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مصر 365

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